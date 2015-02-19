أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن لاعب فريقه كريستيانو رونالدو قد عاد لمستواه المعهود مرة أخرى بعد أداءه الرائع أمام شالكه مساء الأربعاء.

رونالدو سجل هدفا وصنع آخر حيث قاد ريال مدريد لهزيمة شالكه بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أٌقيمت على ملعب الأخير فيلتينس أرينا.

وكان اللاعب المتوج بالكرة الذهبية غاب عن تسجيل الأهداف طيلة شهر كامل، حيث منذ ظفره بالجائزة للمرة الثالثة في تاريخه، لم يسجل سوى ثلاثة أهداف كان آخرهم في الثامن عشر من الشهر الماضي.

وتحدث المدرب الإيطالي لقناة "كنال بلوس" التليفزيونية بعد المباراة قائلا: "رونالدو عاد مجددا"، مضيفا"لقد سجل هدفا، وصنع آخر، وقدم مباراة جيدة".

وأكمل"لم يكن من السهل أن نلعب مباراة قوية بعدما شاركنا في العديد من اللقاءات في الدوري، لكن الفريق أظهر أداء رائعا في اللقاء، وكل شيء سار على نحو جيد".