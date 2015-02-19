أطباء: السرطان السبب الأول فى وفاة أطفال الفلبين

كشف الدكتور جولنيوس ليسيونز فى مركز الأطفال الطبى الفلبينى، أن المركز يستقبل سنويًا حوالى 10 آلاف طفل فلبينى مريضًا بالسرطان سنويًا.. مشيرًا إلى أن أكثر من 70 ألف يعالجون فى مستشفى اليوم الواحد، وذلك فى بلد يصل تعداد سكانها 100 مليون مواطن تخصص أقل من 5 % من مصادرها للصحة.

وأوضح أن هناك 3 آلاف و500 طفل يعانون من السرطان سنويًا، وأن 2 من 10 يبقون على قيد الحياة مما يجعل السرطان السبب الأول فى الوفاة بعد الأمراض المعدية.. مشيرا إلى أنه لو تمت معالجتهم فى الحال فإنه يمكن إنقاذ أربعة أضعاف من هؤلاء المرضى.

ومن جانبه، أكد الدكتور جان ميشون رئيس الجمعية الفرنسية لمكافحة السرطان، أن العلاج الكيميائى له أضرار على صحة الطفل وخاصة بالنسبة للسرطانات النادرة التى لا يوجد لها أية علاجات رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مساعدات إضافية للمعامل لتطوير العقارات، خاصة للأطفال والتى تصل إلى الملايين من الدولارات.

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