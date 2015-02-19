الإعدام لـ4 والمؤبد لـ5 أخرين و15سنه لحدث بتهمة اغتصاب سيدة بكفر الشيخ

وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كالتالي، حمادة محمد علي، إبراهيم محمد إبراهيم، محمد جمعة يوسف، محمد جابر طه، والمحكوم عليهم بالمؤبد هم، رامي علي معوض، فاروق عزت محمد، أحمد طه السيد، على عطيه بيلي، فوزي أحمد عبدالرحمن،والحدث أمحكوم عليه بأسجن 15 سنة، السيد عطالله مداح.

وردد المدانون فور النطق بالحكم عبارات، “حسبنا الله ونعم الوكيل”، “إنا لله وإنا إليه راجعون”، وتعالت أصوات ذويهم من النساء بالصراخ داخل ساحة دار القضاء العالي.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت خلال الجلسة قبل الماضية والتي عقدت في مطلع نوفمبر الماضي، إرسال أوراق 4 متهمين في القضية لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

تعود أحداث الواقعة لعام 2006، حين اختطف مجموعة أشقياء سيدة متزوجة من مواطن كان على خلاف مع أحد الخاطفين، حيث صعد اثنان لمنزلها، وبقى آخرون أسفل العمارة محل سكنها، حاملين الأسلحة النارية، وأطلقوا أعيرة أرعبت السكان، فلم يستطع أحد مساعدة السيدة رغم صراخها، ثم أخذوها إلى مكان ناء وتناوبوا اغتصابها.