محافظ أسيوط يبحث مع مسئولي مشروعات المحافظة كيفية تطويرها وتعظيم الاستفادة منها

ناقش المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، مع مديرى مشروعات المحافظة، كيفية توفيق أوضاع هذه المشروعات، بإعتبارها مورداً من الموارد الذاتية للمحافظة وطرح سبل استغلالها بصورة علمية أفضل ليكون مردودها أكبر على العاملين فيها والمستفيدين منها.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره فكرى ثابت سكرتير عام المحافظة المساعد ومديرى مشروعات الرصف والعبارات والمحاجر والمواقف والخبز والثروة الحيوانية والطباعة والانقاذ السريع والكسح المميز وتدوير القمامة ومسئول مصنع تدوير المخلفات.

وقال المحافظ أن هذه المشروعات منها ما هو خدمي لا يهدف إلى الربح ويجب أن يدار بطريقة علمية ويتم إمداده بكافة الاحتياجات ليؤدى دوره الفاعل ويسد حاجة نسبة كبيرة من المستهلكين على مستوى المحافظة، وعلى سبيل المثال مشروع الثروة الحيوانية الذى لم يستقبل أى عدد من رؤوس الماشية منذ سنوات وهو بالتالي تقتصر استفادته على شريحة قليلة جداً من المواطنين وكذلك مشروع العبارات الذى يخدم شريحة كبيرة من طلاب ومواطنين فى القرى يجب أيضا العمل على تطويره وتعظيم خدماته ليؤدى خدمة أفضل.

وأشار إلى أن المشروعات التي تهدف إلى الربح لابد من تدريب العاملين فيها على كيفية إدارتها بطريقة علمية مبتكرة تساهم فى زيادة أرباحها بما يعود بالنفع عليهم وعلى المحافظة والمواطن الاسيوطي أيضا.

واستعرض مديرى المشروعات خلال الاجتماع أهم معوقات العمل فى هذه المشروعات وكيف يمكن التغلب عليها وما هي احتياجات كل مشروع لتطوير العمل فيه وتحسين خدماته.

وأكد محافظ أسيوط أنه حريص على تنمية موارد المحافظة من خلال مشروعاتها وسيكون هدف من أهداف العمل خلال المرحلة المقبلة هو التعرف تفصيلاً على ملامح كل مشروع من المشروعات ما له وما عليه وكيف نصل فى تنميته إلى الأفضل وما هى أدوات هذا التطوير ومحاولة مد كل مشروع بالاحتياجات الفعلية اللازمه له ليساهم فى عملية التطوير البناء فى ربوع المحافظة.