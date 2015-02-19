أستاذ أمراض نساء يقدم نصائح للحامل المصابة بالصرع

الصرع من الأمراض التى لها تأثير ضار على الصحة، لكن فى حالة الإصابة بالمرض أثناء الحمل ينتج عنه العديد من المضاعفات، ولتجنبها يوضح الدكتور أحمد التاجى أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية الطب جامعة الأزهر، أن المرأة الحامل المصابة بالصرع يجب قبل حدوث الحمل أن تتبع بعض النصائح حتى تتجنب التعرض للمضاعفات، لأن الصرع يمثل مشكلة كبيرة للمرأة أثناء الحمل، وذلك نتيجة لتناولها الأدوية المعالجة للمرض، والتى ينتج عنها حدوث تشوهات بالأجنة، وفى هذه الحالة يجب على المرأة المصابة بالصرع أن تتوخى الحذر، وأن يتم الحمل تحت إشراف طبى باتباع بعض الإرشادات المهمة من قبل الطبيب.

نصائح للحامل المصابة بالصرع لتجنب مضاعفاته:

>يوصى الدكتور أحمد التاجى المرأة الحامل المصابة بالصرع، بضرورة المتابعة مع طبيب المخ والأعصاب والنساء والتوليد منذ بداية الحمل حتى نهايته لتجنب المضاعفات، حتى يتم اختيار الدواء المناسب حسب الحالة، لتجنب الآثار السلبية على صحة الجنين والأم، مؤكدا ضرورة المتابعه الدورية مع الطبيب وعدم الإهمال، وذلك أهم علاج للحفاظ على صحة الأم والجنين.

ويشير أستاذ أمراض النساء والتوليد، إلى أن فى المراحل الأولى من الصرع تظهر بعض الأعراض التى تمثل عامل خطورة على صحة المرأة الحامل، كحدوث تشنجات فى العضلات، ويعتبر هذا بداية لمرحلة صرع فى حالة متأخرة ينتج عنها تشوهات فى الأجنة.