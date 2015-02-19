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السعودية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 377 حالة

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السعودية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 377 حالة السعودية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 377 حالة
أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الحالات التى توفيت نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية إلى 377 حالة عقب الإعلان عن ثلاثة وفيات جديدة فى بريده (وسط) وتبوك (شمال) والرياض.

وقالت وزارة الصحة السعودية فى إعلان نشرته على موقعها الإلكتروني"انه تم تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى تسجيل حالة إصابة مؤكدة لمواطن سعودي، كما تماثلت حالتين للشفاء".

وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري، أن موسم الإصابة بفيروس كورونا هذا العام قد بدأ قبل موعده المتوقع خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف عسيرى أن أعلى نسب الإصابة بالفيروس سجلت عند ذوى الأمراض المزمنة فوق الخمسين عاما وبين الذكور أكثر من الإناث.

وأكد أن من أهم الأسباب وراء عدم توفر لقاح مضاد لفيروس كورونا حتى الآن هو التحور الجينى للفيروس وصعوبة إيجاد محفز مناعى قوى فى تركيبته، بالإضافة إلى عدم تركيز الشركات ومراكز الأبحاث الكبرى على إجراء الأبحاث اللازمة لإنتاج اللقاح لعدم وجود المردود الربحى المغري، وكذلك عدم وجود حاضن مناسب فى حيوانات التجارب لإجراء التجارب عليها.
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