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المصلون فى "الأقصى" يتصدون لاقتحامات المستوطنون للمسجد

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المصلون فى "الأقصى" يتصدون لاقتحامات المستوطنون للمسجد المصلون فى "الأقصى" يتصدون لاقتحامات المستوطنون للمسجد
تصدى المصلون بالمسجد الأقصى اليوم الخميس، لاقتحامات جديدة لمجموعات من المستوطنين اليهود، زاد عدد عناصرها الإجمالى عن 60 مستوطنا، للمسجد الأقصى المبارك بهتافات التكبير.

وجرت الاقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتلاحقة، وبحماية مشددة ومعززة بعناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلى، ونفذت جولات سريعة فى المسجد.

وحرص عدد من المصلين وطلاب حلقات العلم على التواجد فى الأقصى رغم الطقس شديد البرودة والماطر، حيث انتظم عدد من المصلين بحلقات علم قرب المصلى القبلى يتلون القرآن الكريم ويتعلمون أحكامه، وفى الوقت نفسه يعبرون عن احتجاجهم على اقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية فى المسجد بصيحات التكبير.
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