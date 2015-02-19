إطلاق مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي على مستوى جميع مدارس الجمهورية

وافق وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، على اعتماد المقترح المقدم من الرائد العام لاتحاد الطلاب، أحمد موسى، لتنفيذ مسابقة (أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي)على مستوى جميع مدارس التعليم الثانوي العام بكافة محافظات الجمهورية من خلال التنسيق مع الاتحاد العام للطلاب، خلال العام الدراسي الحالي 2014/2015، وذلك في إطار الحرص على تشجيع الطلاب على التفوق العلمي، وتنمية روح المنافسة العلمية فيما بينهم.

> وفي ذات السياق صرح المشرف على قطاع التعليم العام، محمد سعد، بأن أهم الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال تنفيذ مسابقة (أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوي)هذا العام والتي تمت الموافقة عليه تتلخص في الآتي: تشجيع الطلاب على التفوق العلمي، تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وإذكاء روح التنافس العلمي بين الطلاب.

> وأفاد سعد، بأن تنفيذ المسابقة سيتم على أكثر من مستوى، حيث سيتم تنفيذ المسابقة على مستوى الإدارات التعليمية، وعلى مستوى المديريات التعليمية، حيث يتم تقسيم المديريات التعليمية إلى خمسة قطاعات على النحو التالي: القطاع الأول: يشمل مديريات (القاهرة – الجيزة –القليوبية- المنوفية – الشرقية)، وموعد التنفيذ به خلال الفترة من 9 – 10 مارس 2015 بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة. والقطاع الثاني: يشمل مديريات (الإسكندرية – مرسى مطروح – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط – الغربية) وموعد التنفيذ به خلال الفترة من 10-12 مارس 2015 بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة. والقطاع الثالث: يشمل مديريات (الدقهلية – الإسماعيلية – بورسعيد –السويس- شمال سيناء – جنوب سيناء)، وموعد التنفيذ به خلال الفترة من 15-17 مارس 2015 بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة. والقطاع الرابع: يشمل مديريات (بني سويف – المنيا – أسيوط – الفيوم – الوادي الجديد)، وموعد التنفيذ به خلال الفترة من 17-19 مارس 2015 بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة. والقطاع الخامس: يشمل مديريات (قنا – الأقصر – أسوان – سوهاج – البحر الأحمر)، وموعد التنفيذ به خلال الفترة من 22-24 مارس 2015 بالمقر الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة.

> وسوف تتم التصفية النهائية للمسابقة بين الخمس مديريات تعليمية الفائزة بالمركز الأول على مستوى كل قطاع لتحديد المديريات التعليمية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 28-31 مارس 2015 بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة.

> جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم، قد وافق على تشكيل لجنة لتولي مهمة الإشراف الفني على تنفيذ المسابقة تتكون من مجموعة من قيادات الوزارة على النحو التالي 1-المشرف على قطاع التعليم العام – للإشراف العام على تنفيذ المسابقة.

> 2.مدير عام الإدارة العامة للتعليم الثانوي – منسق عام فني.

> 3.مدير إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة للتعليم الثانوي – منسق فني.

> 4.عضو فني بالتوجيه الفني بالإدارة العامة للتعليم الثانوي – عضو فني. ويتولى مهمة الإشراف العام التنظيمي والإداري على إجراءات تنفيذ المسابقة الرائد العام لاتحاد طلاب مصر.

> وكشف سعد عن أن حوافز الطلاب الفائزين سوف تكون على النحو التالي: بالنسبة للتصفية النهائية يمنح الفريق الفائز بالمركز الأول حافز مادي بواقع (500) جم لكل طالب مشارك، والفريق الثاني (400) جم، لكل طالب مشارك، والفريق الثالث (300) جم لكل طالب مشارك