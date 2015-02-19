بالأسماء .. لبيب: تجديد ندب 12 قيادة محلية في 5 محافظات

أصدر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عدة قرارات بتجديد ندب 12 قيادة محلية في 5 محافظات تضمنت القرارات ما يلي :-

محافظة أسوان :-

> - محمد عاطف بركات رئيساً لمركز ومدينة أسوان

> - كمال حلمي عثمان رئيساً لمدينة السباعية غرب

> - ناجح مصطفي علي رئيساً لمركز ومدينة دراو

> - فتحي متولي حسين رئيساً لمدينة البصيلية بحري

> - طه حسين محمد رئيساً لمدينة كلابشة

محافظة القليوبية :-

> - عبد الرحمن طه مقلد رئيساً لحي شرق شبرا الخيمة

> - محمد الهادي شعبان رئيساً لمركز ومدينة كفر شكر

> - بكر عبد المنعم محمد رئيساً لمدينة الخصوص

محافظة قنا :-

> - عبد الرازق توفيق الصغير رئيساً لمركز ومدينة قوص

> - حسني متولي أبوزيد رئيساً لمركز ومدينة فرشوط

محافظة السويس :-

> - علاء الدين محمد اسماعيل رئيساً لحي فيصل

محافظة جنوب سيناء :-

> - عاصم عبد الحافظ محمود رئيساً لمدينة نويبع