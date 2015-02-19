بالأسماء .. لبيب: تجديد ندب 12 قيادة محلية في 5 محافظات

أصدر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عدة قرارات بتجديد ندب 12 قيادة محلية في 5 محافظات تضمنت القرارات ما يلي :-
محافظة أسوان :-
> - محمد عاطف بركات رئيساً لمركز ومدينة أسوان
> - كمال حلمي عثمان رئيساً لمدينة السباعية غرب
> - ناجح مصطفي علي رئيساً لمركز ومدينة دراو
> - فتحي متولي حسين رئيساً لمدينة البصيلية بحري
> - طه حسين محمد رئيساً لمدينة كلابشة
محافظة القليوبية :-
> - عبد الرحمن طه مقلد رئيساً لحي شرق شبرا الخيمة
> - محمد الهادي شعبان رئيساً لمركز ومدينة كفر شكر
> - بكر عبد المنعم محمد رئيساً لمدينة الخصوص
محافظة قنا :-
> - عبد الرازق توفيق الصغير رئيساً لمركز ومدينة قوص
> - حسني متولي أبوزيد رئيساً لمركز ومدينة فرشوط
محافظة السويس :-
> - علاء الدين محمد اسماعيل رئيساً لحي فيصل
محافظة جنوب سيناء :-
> - عاصم عبد الحافظ محمود رئيساً لمدينة نويبع