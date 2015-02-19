محافظ أسيوط يوجه بالتزام الحياد والشفافية في الانتخابات للبرلمانية ويتوعد المخالفين

أصدر المهندس ياسر الدسوقي محافظ سوهاج، تعليمات مشددة لكافة مسئولي المجالس والمدن والوحدات المحلية والقروية، بعدم قيام أى موظف مهما كانت صفته بمرافقة المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة، سواء كان بسبب القرابة أو الظهور معهم علانية بغرض المساندة، وفى حالة الاضطرار لذلك يتم الحصول على أجازة من العمل خلال تلك الفترة مهدداً من سيخالف ذلك بتعريض نفسه للمساءلة القانونية.

ووجه المحافظ بحظر إستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.

يأتى ذلك فى إطار استعدادات محافظة أسيوط للانتخابات البرلمانية والتي تأتي فيها أسيوط ضمن المرحلة الأولي طبقاً لإعلان اللجنة العليا للانتخابات بإجرائها يومي 22 و 23 مارس القادم.

وقرر محافظ أسيوط أيضا منع الدعاية فى المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها وأمر “الدسوقي” بتشكيل لجنة لرصد كافة مخالفات الدعاية الانتخابية تنبثق عنها لجان فرعية فى كل مركز من مراكز المحافظة وذلك لتحقيق المساواة والنزاهة الكاملة بين كافة المرشحين من أبناء المحافظة.

وطالب محافظ أسيوط كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة التزام الحياد الكامل والشفافية مع المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرًا إلى أن المحافظين يلتزموا الحياد الكامل ولن يكونوا طرفا فى العملية الانتخابية وذلك طبقا لتعليمات الحكومة والتى تسعى لانهاء الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل بكل نزاهة ومصداقية.

وأضاف أن المحافظ سيقتصر دوره فى الانتخابات على الإعداد مع الأجهزة المعنية لتوفير المقار الانتخابية وتجهيزها، كما أن تأمين اللجان سيكون بالتعاون بين أجهزة المحافظة ومديرية الأمن والقوات المسلحة.