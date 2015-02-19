الأمن العام يضبط 361 قطعة سلاح و272 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين على القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات، التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 132 قطعة سلاح نارى عبارة عن 18 بندقية آلية وبندقية رصاص و43 بندقية خرطوش و15 طبنجة و55 فرد محلى الصنع و 576 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط 213 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات فى ضبط 272 متهما فى قضية مخدرات، وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 71,495 كيلو وكمية من مخدر الحشيش وزنت 38,579 كيلو وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,697 جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت 646 جرام كما تم إبادة مساحة 6 أفدنة منزرعة بنبات الخشخاش المخدر وضبط 20478 قرصا مخدرا .

كما تم ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 13 متهما ارتكبوا 9 حوادث سرقة متنوعة، وضبط هاربين من ليمان أبوزعبل فى أحداث يناير 2011 و (62) متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و 6 مراقبين هاربين و ضبط 16متهم من المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وبحوزتهم (بندقية خرطوش – فرد محلى الصنع - 14 قطعة سلاح أبيض) وضبط 544 دراجة بخارية مخالفة و ضبط 8 سيارات مُبلغ بسرقتها.