"المرور": تعيين خدمات مرورية لحين رفع حطام حادث انقلاب سيارة نقل بطريق أسيوط الغربى

قال العقيد ماجد موسى مدير إدارة العمليات بالمرور، إن هناك خدمات مرورية متواجدة بالكليو 110 بطريق أسيوط الصحراوى بعد انقلاب سيارة نقل ثقيل، تحمل محول كهرباء تابع لإحدى الشركات، مما أدى إلى تعطيل حارة من الطريق أمام حركة السيارات للمتجه من القاهرة وفى طريقه إلى أسيوط، لإرشاد المواطنين لتفادى مكان الواقعة تجنبا لوقوع أى حوادث مرورية أعلى الطريق.

وأضاف مدير العمليات لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة فى انتظار شركة المقاولات لرفع حطام الحادث من الطريق، لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، لافتا النظر إلى أن جميع الطرق المؤدية إلى القاهرة والجيزة توجد بها كثافات مرورية محدودة فى ظل تواجد أمنى مكثف بجميع المحاور، لمراقبة لحركة المرورية أمام السيارات، وإخطار الغرف بأى حوادث أو أعطال من شأنها إعاقة حركة المركبات بالطرق.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور بعد انقلاب سيارة نقل ثقيل أعلى طريق أسيوط الغربى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين انفجار أحد إطارات السيارة التى كانت تحمل محول كهرباء وانقلبت أعلى الطريق، مما أدى إلى توقف حركة المرور بشكل كامل بحارة واحدة من الطريق للمتجه إلى أسيوط، ويتم الآن محاولة رفع السيارة من الطريق بواسطة ونش كبير الحجم لإحدى شركات المقاولات.