"الأحوال المدنية" تصدر 796 ألف بطاقة وتزود قاعدة البيانات بـ399 ألف اسم فى يناير

رصد قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية جهود الإدارة خلال شهر أغسطس الماضى، من خلال إصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى، علاوة على استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق، بالإضافة إلى إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإعادة القيد، وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.

ونجح قطاع الأحوال المدنية خلال شهر يناير الماضى، فى مجال إصدار بطاقات تحقيق الشخصية المميكنة والمؤمنة من إصدار (796983) بطاقة رقم قومى وفى مجال إصدار الوثائق المميكنة والمؤمنة بلغت إحصائيات إصدار الوثائق المميكنة (1437510ميلاد – 89839 وفاة – 79480 زواج – 13664 طلاق – 63141 قيد عائلى).

كما تم فى مجال إصدار المستندات الورقية إصدار عدد من الوثائق اليدوية عبارة عن (168730 قيد وقائع الميلاد – 40489 قيد وقائع الوفاة – 52009 قيد وقائع الـزواج – 12691 قيد وقائع الطـلاق – 5691 قـرارات ساقـط قيــد الميـلاد – 332 قـرارات ساقـط قيــد الوفاة – 435 قرارات إعادة قيد الميلاد – 14270 قرارات التصحيح - 22814 صور القيود – 26070 شهادات الميلاد اليدوية- 2794 شهادات الوفاه اليدوية).

وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج فتم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن (4500 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد – 100 قيد وقائع وفاة خارج البلاد – 2000 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد – 40 ساقط قيد وفــاة خارج البلاد – 388 قيد وقائع الزواج بالخارج – 101 قيد وقائع الطلاق بالخارج – 172 قرارات تعديل الجنسية للأم المصرية مواليد الخارج – 85 قرارات تعديل الجنسية للأم المصرية مواليد الداخل – 238 قرارات منح أو فقد الجنسية المصرية – 208 قرارات التصحيح بنموذج 80،79 – 20 مستخرج صورة قيد وفاة ورقى "نموذج 16 " – 200 مستخرج صورة قيد زواج ورقى "نموذج 21" – 50 مستخرج صورة قيد طلاق ورقى "نموذج 22" – 503 الوثائق المترجمة).

وفيما يتعلق بمجال تزويد قاعدة البيانات القومية بالبيانات وتحديثها وتصحيحها على مستوى كافة مواقع القطاع وتضمنت بيانات المواليد والوفاة اعتباراً من 1/1/1900 وبيانات الزواج والطلاق اعتباراً من 1/1/1962 ويتم تغذية قاعدة البيانات سواء بالإدخال أو التصحيح أو التأكيد من خلال الأجهزة المُختصة بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، فقد تم إضافة وتحديث قاعدة البيانات بـ(172738 تصحيح – 399129 إدخال – 35156 تأكيد) بيانات المواليد والوفيات والزواج والطلاق.

وفى مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات بطاقة الرقم القومى فتم تحرير 47 محضر للمخالفين وفى مجال تزويج القاصرات فتم تحرير 52 محضرا للمخالفين، وفى مجال إغفال البيانات فتم تحرير 36 محضر للمخالفين وفى مجال الانتحالات، فتم تحرير 7 محاضر للمخالفين وفى مجال ضبط قضايا الإدلاء ببيانات الحالة الاجتماعية غير الصحيحة فتم تحرير (1025) محضرا ضد من قاموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بالحالة الاجتماعية لهم عند استخراج بطاقة الرقم القومى وفى مجال تكرار قيود الميلاد فقد تم تحرير 2 محضر ضد المتسببين فى تكرار وقائع الميلاد.