وطن لحقوق الإنسان: على الرئيس العودة لمواقف مصر السابقة بخصوص النيل

أكد مصطفى القصيف رئيس مركز وطن لحقوق الإنسان أنه يجب على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع أن يستفيدا من دروس الأمس ومواقف مصر، وردود أفعالها عن سد النهضة.

وأضاف على الرئيس ووزير الدفاع العودة لما قاله المشير أبو غزالة رحمه الله، وموقف مصر الحاسم تجاه أى نقص فى نصيب مصر من المياه، كما عليهما العودة لما كان سيقرره الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، فلا عيب العودة للأخذ بآراء صائبة للحفاظ على نصيب مصر من المياه حتى ولو كان من قالها أعداء من وجهة نظر البعض".

وقال القصيف "يا سيادة الرئيس عليك ألا تكابر فى موقف سيسجله التاريخ لك أو ضدك، وإما يحفظ لك التاريخ موقفا بطوليا تفعله، كما كان سيفعله المشير أبو غزاله أو الرئيس السابق أو الرئيس محمد أنور السادات أو الزعيم جمال عبد الناصر أو تكون نقطة سوداء فى تاريخ رئاستك ستكون ضدك وضد النظام الإخوانى كله.. يا سيادة الرئيس كفانا ما شهده العالم كله من مناقشة مشكلة سد النهضة فى الاجتماع الذى دعوتم له وما قيل فيه وكم التعليقات التى سمعناها".