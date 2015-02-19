قوات إسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيا فى أنحاء الضفة الغربية

اعتقلت قوات إسرائيلية فجر اليوم الخميس 11 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في أنحاء مختلفة فى الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت فجر اليوم ستة أشخاص من مدينة طولكرم وأحيائها بعد مداهمة منازلهم، كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس ثلاثة أشخاص من مدينة نابلس بعدما اقتحمتها وداهمت عدة منازل.

واعتقلت القوات شخصين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد مداهمة عدة أحياء، وتشن القوات الإسرائيلية حملات اعتقالات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية لملاحقة أشخاص تصفهم بـ"المطلوبين".

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