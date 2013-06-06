"البلينا" تحصل على المركز الأول فى الشهادة الابتدائية بسوهاج

حصلت إدارة البلينا جنوب سوهاج على المركز الأول فى نتيجة الشهادة الابتدائية هذا العام حيث حققت أعلى نسبة نجاح على مستوى المحافظة بنسبة بـلغت 76.88% تليها إدارة جهينة التعليمية بنسبة نجاح 76.54% ثم جرجا بنسبة 67.38%.

صرح بذلك فتحى شعير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وأشار إلى أن هناك 8 من الطلبة احتلوا المركز الأول مكرر بمجموع 300 درجة، وكذلك 21 احتلوا المركز التاسع مكرر برصيد 299.8 درجة، وأن الطالبات كانت لهن النسبة الأكبر فى احتلال المراكز الأولى، وجاء مركز ومدينة طهطا فى صدارة الطلاب الأوائل برصيد 3 طالبات وطالب واحد، احتلوا المركز الأول مكرر وهم "ترنيم عصام عدلى سامى، ومريم ثروت رمزى لوندى" من مدرسة الراهبات، وكذلك إيهاب مصطفى محمد أحمد من مدرسة الشيخ زين الدين، والطالبة مارينا جمال عدلى زخارى من مدرسة آرثر هيوز.

يذكر أن إجمالى عدد من لهم الحق فى دخول الدور الثانى بالشهادة الابتدائية بلغ 39307 تلاميذ وتلميذات.

وعلى جانب آخر شهدت المحافظة ولأول مرة قيام محافظ سوهاج الحالى باعتماد نتيجة للشهادة فى منتصف الليل دون دعوة وسائل الإعلام المختلفة للمشاركة فى وقائع اعتماد النتيجة، حيث إنه كان من المتبع اعتماد النتيجة صباحا خلال السنوات السابقة.