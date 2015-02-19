اليوم..منخفض جوى عميق يضرب فلسطين

يضرب منخفض جوى عميق الأراضى الفلسطينية اليوم وحتى مساء السبت، المقبل مصحوبا بكتلة هوائية شديدة البرودة والعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة.

وتوقع موقع "طقس فلسطين" المختص فى الرصد الجوى أن تتأثر الاراضى الفلسطينية اليوم الخميس بكتلة هوائية قطبية المنشأ مصاحبة لعاصفة "الدامون"، بحيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويسود طقس غائم وعاصف وشديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار على مناطق مختلفة من البلاد.

وأشار إلى أن الثلوج من المتوقع أن تتساقط بكثافة فوق المناطق المرتفعة خلال ساعات المساء والليل اليوم وفجر وصباح يوم غد الجمعة، بحيث تكون تراكمات الثلوج كبيرة فى المناطق الجبلية العالية.

وأشار إلى أن ذروة العاصفة الثلجية سوف تشتد مع الاقتراب من ساعات فجر يوم الجمعة، إذ يتدنى تساقط الثلوج ليشمل المناطق التى يزيد ارتفاعها عن 400 متر عن سطح البحر، وسط تساقط كثيف للثلوج المصحوب بالعواصف الرعدية.

من جهتها، دعت وزارة الصحة بغزة المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وإتباع إجراءات السلامة والوقاية للحد مخاطر المنخفض الجوى.

وطالبت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم، المواطنين بضرورة إتباع إجراءات الوقاية والسلامة أثناء تدفئة وإنارة المنازل، كذلك خلال السير بالمركبات من أجل الحد من المخاطر المترتبة على المنخفض وعدم حدوث أى كوارث ناجمة عنه.

أما وزارة التربية والتعليم بغزة فقد أعلنت أن الدوام اليوم الخميس فى جميع مديريات ومدارس قطاع غزة سيكون كالمعتاد وفق متابعتها للحالة الجوية.

بدورها، قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعطيل الدوام المسائى لجميع العاملين بالوكالة وطلبة المدارس بقطاع غزة حفاظًا على السلامة العامة بسبب المنخفض وسوء الأحوال الجوية.

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