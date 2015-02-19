أخبار عاجلة

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تونس:مجلس الوزراء وافق على بيع الطائرة الرئاسية " ايرباص أ 340 "

Google+ Print
تونس:مجلس الوزراء وافق على بيع الطائرة الرئاسية " ايرباص أ 340 " تونس:مجلس الوزراء وافق على بيع الطائرة الرئاسية " ايرباص أ 340 "

تونس أ ش أ

أعلن رئيس التونسية الحبيب الصيد ان مجلس الوزراء وافق على بيع الطائرة الرئاسية من طراز " ايرباص أ 340 " .
>وقال الصيد - فى تصريح نشر هنا اليوم - ان المجلس قرر تأجيل البت فى موضوع الطائرة الرئاسية من طراز " بوينج 737 " الى مجلس وزارى لاحق من أجل المزيد من التعمق فى المسألة .
>يشار الى ان الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى كان قد ترأس بقصر قرطاج " امس " اول اجتماع لمجلس الوزراء طبقا للفصل 93 من الدستور ، حيث جرت مناقشة المسائل الامنية وتداعيات الوضع فى ليبيا على تونس من خلال عروض قدمها وزراء الدفاع والداخلية والشئون الخارجية ، واكد الصيد اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية الحدود التونسية مع ليبيا .
>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا