تونس:مجلس الوزراء وافق على بيع الطائرة الرئاسية " ايرباص أ 340 "

تونس أ ش أ

أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد ان مجلس الوزراء وافق على بيع الطائرة الرئاسية من طراز " ايرباص أ 340 " .

>وقال الصيد - فى تصريح نشر هنا اليوم - ان المجلس قرر تأجيل البت فى موضوع الطائرة الرئاسية من طراز " بوينج 737 " الى مجلس وزارى لاحق من أجل المزيد من التعمق فى المسألة .

>يشار الى ان الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى كان قد ترأس بقصر قرطاج " امس " اول اجتماع لمجلس الوزراء طبقا للفصل 93 من الدستور ، حيث جرت مناقشة المسائل الامنية وتداعيات الوضع فى ليبيا على تونس من خلال عروض قدمها وزراء الدفاع والداخلية والشئون الخارجية ، واكد الصيد اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية الحدود التونسية مع ليبيا .

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