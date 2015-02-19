بالصور… مدير أمن الأقصر يعقد اجتماعًا موسعًا مع أفراد الشرطة



> عقد اللواء حسام المناوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر اجتماعا موسعا بأفراد الشرطة بإدارة المديرية المختلفة .

وأشار المناوي إلى أن الفرد لا يقل أهمية عن الضابط في دوره فكلًا منهما يعمل علي حفظ الأمن و بث روح الطمأنينة في المواطنين، حاثا إياهم علي الاعتزاز بالنفس و الظهور بالمظهر اللائق و الفخر بالانتماء لوزارة الداخلية.

وأكد مدير أمن الأقصر علي حسن معاملة المواطنين وسرعة تلبية احتياجاتهم والتصدي للجرائم و الحزم، في إطار القانون، منبهًا علي أهمية التفاني في العمل و بذل المزيد من الجهد ووعد بمكافأة المتميزين.

واستمع المناوي إلي شكاوي الأفراد و قام بتلبية الكثير منها ووعد بسرعة فحص باقي الشكاوي و الطلبات والعمل علي حلها.

حضر الاجتماع اللواء صلاح حسان نائب مدير الأمن واللواء أحمد رشاد مساعد المدير للأمن و اللواء عادل عبدالعزيز مساعد المدير لشئون الأفراد و اللواء عصام أبوسحلي مساعد المدير للشئون المالية و الإدارية و العميد عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي.