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الإسكان: إنهاء خطوط «مياه أكتوبر» قبل الصيف المقبل لخدمة توسعات المدينة

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الإسكان: إنهاء خطوط «مياه أكتوبر» قبل الصيف المقبل لخدمة توسعات المدينة الإسكان: إنهاء خطوط «مياه أكتوبر» قبل الصيف المقبل لخدمة توسعات المدينة

الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان

قام الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بزيارة مفاجئة، للعاملين في مشروع المأخذ والخطوط الناقلة لمحطة مياه مدينة 6 أكتوبر ، و التي ستخدم جميع التوسعات في مدينة ٦ أكتوبر، و جزء كبير من مناطق وسط الجيزة، مما سينهي أزمة كبيرة في هذه المناطق خلال الصيف المقبل، عقب إنتهاء تنفيذ المحطة.

وشدد الوزير على المتابعة المستمرة لجميع الأعمال، والبرامج الزمنية للمشروع، مطالبا اتحاد شركتي أوراسكوم وأبناء حسن علام القائمين على تنفيذ المشروع، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المضغوط، نظراً لأهميته القصوى قبل بداية الصيف المقبل. وأصدر الوزير تعليماته للفريق القائم على متابعة تنفيذ المشروع، بالقيام بالمتابعة اليومية للأعمال والرصد الفوري لأي مُشكلات أو مُعوقات تعود بالسلب على تقدم الأعمال، على أن يتم التدخل وحلها فوراً قبل تأثيرها على البرنامج الزمني المضغوط.

وأوضح المهندس عمرو خطاب، المسئول عن متابعة المشروع، أنه يُعد من المشروعات القومية التي يتم متابعتها بصورة يومية ، مؤكدا أن الوزير طالب بأن يتم العمل بالمشروع ٢٤ ساعة عن طريق الورديات، لسرعة إنهائه.

وأشار خطاب إلى أن طاقة الخطوط بطول 38 كيلو مترا، وستنقل 1.2 مليون متر مكعب في اليوم من نهر النيل إلى محطة التنقية بمدينة ٦ أكتوبر، و يخدم المشروع جميع التوسعات في المدينة، وجزء كبير من مناطق وسط الجيزة مما سينهي أزمة كبيرة في هذه المناطق خلال الصيف المقبل.

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