إصابة طفل عقب تناوله مادة كاوية بطما في سوهاج‎

أصيب طفل، بحالة اعياء شديدة، عقب تناوله مادة كاوية بناحية الشوكا دائرة مركز طما.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، أخطاراً من مركز شرطة طما، يفيد بوصول الطفل محمد عرفان بخيت محمد عمره سنتين – ويقيم بناحية الشوكا – دائرة المركز ، إلي المستشفي المركزي مصاباً ” بإعياء شديد ” وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي .

وبالانتقال والفحص وسؤال والدة المصاب المدعوة شيرين عبده علي 32 سنة ربة منزل– وتقيم بذات الناحية ، قررت بأنه أثناء لهو نجلها بالمنزل تناول عن طريق الخطأ مادة كاوية معدة لغسيل الملابس ، ونفت الشبهة الجنائية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2084 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.