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باحثون أمريكيون: التأمل يساعد كبار السن فى الحصول على نوم هادئ

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باحثون أمريكيون: التأمل يساعد كبار السن فى الحصول على نوم هادئ باحثون أمريكيون: التأمل يساعد كبار السن فى الحصول على نوم هادئ
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة حول كيفية تحسين جودة النوم، حيث أفادت أن التأمل الذهنى قد يساعد كبار السن فى الحصول على ليلة نوم هادئة.

ووجد الباحثون أن كبار السن الذين يعانون من مشاكل فى النوم، عندما مارسوا تدريبات تأمل الذهن، تحسنت لديهم جودة النوم فى غضون ستة أسابيع.

وقال الخبراء عبر الدراسة التى نشرت مؤخراً على الإنترنت فى عدد فبراير فى مجلة “JAMA” للطب الباطنى، أن التأمل يسبب تغيرات هيكلية فى تركيبات الذهن ويجعله أكثر راحة وهدوءاً.

وأوضح رئيس الدراسة ديفيد بلاك (أستاذ مساعد فى الطب الوقائى فى جامعة جنوب كاليفورنيا لوس أنجلوس)، أن التأمل يساعد على راحة الذهن والجسم، وقد يصبح وسيلة لمعالجة مشاكل النوم أقوى من الأقراص المنومة التى تضر بخلايا المخ.

وأضاف بلاك أن مشاكل النوم تتأثر بالعقل، حيث أن الأشخاص الذين لديهم صعوبة فى النوم، هم غالبا ما يعانون من القلق وهذا القلق يمكن أن يزداد سوءاً ويؤدى إلى مشاكل نفسية، مثل أعراض الاكتئاب لذلك فأفضل علاج لهم هو الراحة والتأمل.

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