دراسة أمريكية:تناول الألياف يساعد على فقدان الوزن وخفض ضغط الدم والسكر

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج هامة فى مجال التغذية، حيث أفادت أن النظام الغذائى عالى الألياف يوفر فوائد صحية مذهلة، بالمقارنة باتباع نظام غذائى يتطلب العديد من التغييرات فى عادات الأكل.

ووجد الباحثون خلال الدراسة المنشورة بالموقع الطبى “Newsmax Health”، أن إضافة المزيد من الألياف إلى النظام الغذائى العادى قادرة على إنقاص الوزن، وخفض ضغط الدم وخفض مستويات السكر فى الدم، وتحسين الصحة العامة.

وأشار الباحثون، أن الأشخاص الذين أضافوا المزيد من الألياف إلى نظامهم الغذائى، لم يفقدوا قدراً كبيراً من أوزانهم مثل الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا قويًا مرتبطًا بنمط حياتهم، والذى أوصت به جمعية القلب الأمريكية (AHA).

ويؤكد واضعو الدراسة، أن النتائج التى توصلوا إليها مشجعة لأولئك الأشخاص الذين لا يقدرون على اتباع نظام غذائى صحى طوال حياتهم.

وأضاف مؤلف الدراسة الدكتور يون شنغ ما، أستاذ فى قسم الطب الوقائى والسلوكى فى جامعة ماساتشوستس الأمريكية، أن تناول المزيد من الألياف التى توجد فى "الفواكه والخضراوات والأطعمة والحبوب الكاملة" تؤدى إلى انتظام الهضم وبالتالى فقدان الوزن، لافتاً إلى أن الأطعمة الغنية بالألياف غنية أيضاً بالفيتامينات والمواد المغذية الضرورية الأخرى.

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