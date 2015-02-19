دراسة طبية: الدهون تحمى القلب على المدى القصير

كشفت دراسة طبية عن أن تناول غذاء عالى الدهون قد يعمل على حماية القلب على المدى القصير فقط، محذرة من أن النتائج المتوصل إليها ليست بمثابة تصريح لتناول المزيد من الأطعمة الدسمة كشطائر البرجر، أو المثلجات المليئة بالسكريات .

وقال والتر كيث جونز من جامعة "شيكاجو" والمشرف على تطوير الأبحاث من المهم إدراك البعض أن تناول بعض الدهون يعمل على حماية القلب من النوبات القلبية على المدى القصير، مضيفًا أن الدهون تعمل على حماية القلب من خلال آلية تسمى "الالتهام الذاتى".

وتوفر النتائج المتوصل إليها نظرية جديدة حول مفارقات البدانة، التى تعد أحد أهم عوامل الخطر الرئيسية المسببة لأمراض القلب، ولكنها المرة الأولى التى يتم التوصل فيها إلى حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية بمعدلات معتدلة بين البدناء، فضلًا عن عيشهم لفترة أطول .