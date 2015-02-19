خبير أمنى يطالب محافظ الجيزة بالتأمين على عمال مصانع الطوب بعد سقوط قتلى

بعد مقتل عامل واصابة اربعة اخرين فى مصانع الطوب بالصف ، طالب العميد علاء عابد الخبير الامنى والقانونى ، مدير المركز الاقليمى لحقوق الانسان الدكتور خالد زكريا محافظ الجيزة بالتأمين على عمال مصانع الطوب بجبل الصف .

وأوضح عابد انه نتيجى عدم وجود رقابة على مصانع الطوب فقط سقطت بداية هذا الاسبوع مدخنة احد المصانع بمنطقة الاوتوستيراد مم ادى الى وفاة عامل واصابة اربعة اخرين باصابات خطرة ، واصبحوا عالة على المجتمع لانهم غير مؤمن عليهم لان اغلب المصانع غير مرخصة .

وطالب عابد الدكتور خالد زكريا محافظ الجيزة بزيارة المصانع بنفسه لرؤية حياة العمال على الطبيعة من اهمال فى الطرق والمياه الملوثة لعدم وجود خط مياه صالح لهم وعدم وجود وحدة اسعاف او مستشفى يعالجهم بالرغم من وجود اكثر من الف مصنع بالمنطقة ، كمكا طالبة بسرعة التأمين على العمال اجتماعيا وصحيا حتى لا تتشرد اسرهم عند وفاتهم او اصابتهم فى العمل والذى يتكرر عشرات المرات سنويا مم تسبب فى فقدان العديد من العمال لبتر يد او زراع .

وتسائل عابد اين موظفى التامينات والقوى العاملة فى الرقابة على العمال وجلب حقوقهم ، راجيا من محافظ الجيزة الجديد بسرعة النظر الى هؤلاء العمال الذين يتخطوا 250 الف عامل لتنمية بلادنا وحماية صناعة الطوب من الانهيار ، ومساعدة صناع الطوب فى الحصول على الغاز والمازوت دون اية عقوبات لتيسير اعمالهم.