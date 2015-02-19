بالصور… محافظ سوهاج يتفقد عدد من المنشأت الخدمية بمركز أخميم

قام الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، صباح اليوم الخميس، بالمرور على عدد من الشوارع والمنشآت بمركز اخميم، وذلك فى جولة تفقدية مفاجئة هى الأولى من نوعها بالمحافظة.

وتفقد المحافظ، وحدة صحة الأسرة بالحواويش، ولاحظ عدم وجود دفاتر تسجيل يومية بالوحدة ووجود أدوية “تراى موركس” خارج الثلاجة، وعدم وجود مخزن للأدوية وترك كافة الأطباء والعاملين للوحدة، وعدم وجود اطباء للكشف على المرضى، وتعطل جهاز ” الاوتوكلاف ” بعيادة الاسنان وعدم وجود غرفة للنفايات الطبية الخطر، ووجود معدات طبية ” ميكروسكوب ” وهو عهده فنية المعمل بغرفة الحارس مما يعرضها للتلف أو السرقة.

وأصدر تعليماته بإحالة مدير الإدارة الصحية بالحواويش للتحقيق واجراء تحقيق فى وجود أدوية خارج الثلاجة مع المختص، وإحالة كافة الأطباء الذين لديهم خطوط سير للشئون القانونية وهم طبيب أول وفني معمل وممرضة وعامل.

وقام أيضًا بالمرور والتفتيش على مستوصف مسجد الرحمن الطبى الخيرى بالخلوة، حيث تلاحظ وجود إهمال شديد فى استعمال الأدوات الطبية وعدم وجود كفاءات لاستعمال هذه الأدوات مما يعرض المرضى للخطر، وأصدر التعليمات بتكليف مديرية الصحة بإعداد تقرير عن المستوصف، حيث أوضح التقرير أن المستوصف غير مدرج فى سجلات العلاج الحر بالمديرية وعليه فقد أصدر قرارا بغلق المستوصف .

وعلى جانب أخر، قام المحافظ بالمرور على مدرسة نجع الخلوة الابتدائية حيث تلاحظ عدم وجود تهوية للفصول ووجود بعض التراكمات بالمدرسة حيث اوصى بتكليف مديرية التربية والتعليم باعداد تقرير عن المدرسة .

وتفقد طريق سوهاج ـ البحر الاحمر والذى من المقررعمل بوابة له تمثل حضارة وتاريخ وتليق باسم وسمعة سوهاج، حيث أوصى بوضع اللافتات الارشادية على الطريق، كما قام بالتفتيش على الشوارع فى نطاق مركز اخميم والتوجيه بإزالة كافة الاشغالات والتعديات على حرم الطرق والارصفة .

وفى نهاية الجولة، أكد محافظ الإقليم، أنه سيتابع ويتفقد كل شبر بالمحافظة يوميًا، وأنه سيسعى إلى تحويل الأشياء السلبية إلى ايجابيات، مشيرًا إلى

> أن سوهاج تستحق منا اكثر من ذلك وانه لابد على المسئول ان يسعى لتوفير لقمة العيش والخدمة الكريمة للمواطن .

وأضاف أنه لابد من تغيير فكر ونظرة المستثمرين إلى المحافظة، لأن سوهاج لا تقل قيمة وجمال عن غيرها من المحافظات، مؤكدًا على ضرورة احترام المواطنين للوائح والأنظمة والقوانين .