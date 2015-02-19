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عمال عمر أفندى يطالبون بسرعة صرف نسبة من الأرباح وعقد الجمعية

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عمال عمر أفندى يطالبون بسرعة صرف نسبة من الأرباح وعقد الجمعية عمال عمر أفندى يطالبون بسرعة صرف نسبة من الأرباح وعقد الجمعية
كشفت مصادر عمالية بشركة عمر افندى أن الأوضاع فى الشركة تتدهور وهناك حالة غضب عارمة بين صفوف العمال جراء معرفته برواتب العاملين فى الشركات الأخرى التابعة للقابضة للتشييد والتعمير.

وقال عدد من العمال لـ"اليوم السابع" أنه لا يعقل أبدا أن تعين الشركة القابضة أفراد ب 18 ألف جنيه فى الشهر بخلاف مصروفات العلاج مقابل رواتب تصل ل 500 جنيه بشركة عمر افندى وهذا أمر كارثى.

وبحسب المصادر فان العمال يرفضون الاعتصام أو الإضراب عن العمل ويطالبون بسرعة صرف نسبة من مكافأة الميزانية لهم باقصى سرعة لظروفهم الصعبة وعقد الجمعية العمومية لهم وتشغيل الشركة.

وطالب العمال بتدخل عاجل من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للحفاظ على عراقة عمر افندى قبل انهيارها، مطالبين بالنظر فى مطالبهم التى تم رفعها للحكومة من قبل.

كما طالبوا بتدخل اشرف سالمان وزير الاستثمار لإقناع المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير بعقد جمعية عمومية لعمر افندى ومساواتها ببقية الشركات التابعة للقابضة التى صرفت أرباحا 8 أشهر ورواتبهم 5 أضعاف العاملين بشركة عمر افندى.

كان المهندس عزت محمود رئيس شركة عمر افندى صرح ل" اليوم السابع" فى وقت سابق أنه يجرى إعداد القوائم المالية لإرسالها للشركة القابضة للتشييد والتعمير لعقد الجمعية.

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