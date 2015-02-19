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ارتفاع معنويات الشركات اليابانية مع تعافى الاقتصاد من التباطؤ

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ارتفاع معنويات الشركات اليابانية مع تعافى الاقتصاد من التباطؤ ارتفاع معنويات الشركات اليابانية مع تعافى الاقتصاد من التباطؤ
أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الخميس، أن معنويات الشركات اليابانية ارتفعت فى فبراير، ومن المتوقع أن تزداد تفاؤلا مما يبرز التعافى التدريجى للاقتصاد من التباطؤ، بالرغم من أن الشركات لا تزال قلقة بشأن ضعف الطلب.

ويعزز مسح رويترز تاناكان -الذى يتابع عن كثب مسح تانكان الذى يجريه بنك اليابان المركزي- التقرير الذى صدر هذا الأسبوع عن الناتج المحلى الاجمالى الذى أكد خروج الاقتصاد من حالة الركود رغم أن النمو السنوى كان أقل كثيرا من توقعات المحللين مما يبرز حدة تداعيات زيادة ضريبة المبيعات العام الماضي.

وشمل المسح 483 شركة كبيرة ومتوسطة الحجم من بينها 270 شركة أجابت على أسئلة المسح فى الفترة من الثانى إلى السابع عشر من فبراير وتوقع المسح أن يكون لتراجع النفط تأثير ايجابى على اليابان الفقيرة فى الموارد الطبيعية لكن الكثير من الشركات يعانى من مشكلات بسبب ارتفاع تكاليف الواردات جراء ضعف الين.

وشكا مديرو الشركات فى المسح من ضعف الاستهلاك الخاص مع استمرار تأثير الزيادة فى ضريبة المبيعات فضلا عن تباطؤ الطلب الخارجي.

وذكر مدير فى شركة للكيماويات "عانى الطلب المحلى على المنتجات المرتبطة بالاستهلاك الخاص ولا تزال الصادرات متأثرة بتباطؤ الأسواق الصينية."

وفى المسح ارتفع مؤشر معنويات قطاع الصناعات التحويلية إلى 11 نقطة من تسع نقاط فى يناير بدعم من مكاسب صناعة السيارات ومعدات النقل. ومن المتوقع أن يصل المؤشر إلى 15 نقطة فى مايو.

وارتفعت ثقة قطاع الخدمات إلى 22 من 20 فى يناير بالرغم من استمرار تشاؤم تجار التجزئة بعد صدمة زيادة الضرائب. ومن المتوقع ارتفاع المؤشر إلى 23 نقطة فى الثلاثة شهور المقبلة.

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مصر 365

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