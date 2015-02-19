أخبار عاجلة

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط ملابس تشبه الزى العسكرى بحوزة تاجر مخدرات فى شمال سيناء

Google+ Print
ضبط ملابس تشبه الزى العسكرى بحوزة تاجر مخدرات فى شمال سيناء ضبط ملابس تشبه الزى العسكرى بحوزة تاجر مخدرات فى شمال سيناء
ضبطت قوات الأمن بشمال سيناء، اليوم الخميس، ملابس تشبه الزى العسكرى بحوزة أحد المتمهين بمارسة نشاط الاتجار بالمخدرات فى شمال سيناء.

وصرح مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء، أنه عقب تقنين الإجراءات واستصدار أمر النيابة العامة تم استهداف مسكن "سليمان م س" 27 عاما بدون عمل، لورود معلومات تفيد بقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبتفتيش مسكنه تم ضبط عدد (4) بنطال مموهة خاص بالقوات المسلحة، وعدد (1) سترة مموهة خاصة بالقوات المسلحة، وعدد (3) جرابات مخصصة لعدد 3 خزن سلاح آلى، وعلبة طبنجة ماركة سى ذت فارغة، وعدد (1) قناع وجه، وعدد (1) لوحة معدنية، وجار التحقيق مع المتهم المذكور بمعرفة الجهات الأمنية المختصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365