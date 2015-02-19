ضبط ملابس تشبه الزى العسكرى بحوزة تاجر مخدرات فى شمال سيناء

ضبطت قوات الأمن بشمال سيناء، اليوم الخميس، ملابس تشبه الزى العسكرى بحوزة أحد المتمهين بمارسة نشاط الاتجار بالمخدرات فى شمال سيناء.

وصرح مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء، أنه عقب تقنين الإجراءات واستصدار أمر النيابة العامة تم استهداف مسكن "سليمان م س" 27 عاما بدون عمل، لورود معلومات تفيد بقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبتفتيش مسكنه تم ضبط عدد (4) بنطال مموهة خاص بالقوات المسلحة، وعدد (1) سترة مموهة خاصة بالقوات المسلحة، وعدد (3) جرابات مخصصة لعدد 3 خزن سلاح آلى، وعلبة طبنجة ماركة سى ذت فارغة، وعدد (1) قناع وجه، وعدد (1) لوحة معدنية، وجار التحقيق مع المتهم المذكور بمعرفة الجهات الأمنية المختصة.