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ضبط 161 مخالفة مرورية والقبض على 46 محكوما عليهم فى شمال سيناء

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ضبط 161 مخالفة مرورية والقبض على 46 محكوما عليهم فى شمال سيناء ضبط 161 مخالفة مرورية والقبض على 46 محكوما عليهم فى شمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان أمنى لها، عن ضبط عدد (161) مخالفة متنوعة خلال الــ24 ساعة الماضية، وإجراء فحص أمنى لعدد 75 شاليه بدون مخالفات.

كما تم ضبط عدد (46) محكوما عليهم، بينهم (27) محكوما عليه فى جنح الحبس الجزئى، (5) محكوما عليه فى جنح الحبس المستأنف، (8) محكوما عليه فى جنح الغرامات الجزئية، (5) محكوما عليه فى جنح المخالفات .

وحضر من تلقاء نفسه المحكوم عليه "عبد الله س ا م" مواليد 1986 مقيم بئر العبد والمطلوب لتنفيذ الحكم عليه فى قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وقررت النيابة إخلاء سبيلة على ذمة القضية.

وتمكن ضابط قسم مباحث بالاشتراك وإدارة تموين العريش من ضبط عدد (5) قضية تموينية (عدم حمل شهادة صحية - عدم الإعلان عن ).

وتمكنت الخدمات الأمنية بكمين بئر العبد من ضبط كل من "محمود م ع ا" 31 عاما سائق مقيم فى الدقهلية والمطلوب لتنفيذ الحكم عليه فى قضية مخدرات، والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن ثلاثة سنوات.

وضبط "حاتم ى ط" 29 عاما، سائق مقيم بدكرنس الدقهلية، والمطلوب لتنفيذ الحكم عليه فى عدد 2 قضية تبديد حكم غيابى حبس عامين وكفالة 1200 جنية.

وضبط "محمد ت ع ش" 32 عاما، بدون عمل، مقيم بالمنوفية والمطلوب لتنفيذ الحكم عليه فى قضية ضرب والمحكوم عليه فيها غيابياً بالحبس لمدة عام.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط "أحمد ج ع ع" مواليد 1990 بدون عمل مقيم حى الصفا وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالى 3 جرام ومبلغ مالى، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وضبط "علاء ع م" مواليد 1974 بدون عمل مقيم حى السمران (مسجل خطر فئة ب)، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

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مصر 365

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