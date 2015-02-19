إصابة طفل عقب تناوله مادة كاوية فى سوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى طفلا مصابا بحالة إعياء شديدة، وتم احتجازه بقسم الباطنة، إثر تناوله مادة كاوية بمنزله، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى.

تلقى اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء نادر أبادير، نائب المدير للشمال، يفيد بإصابة طفل عقب تناوله ماده كاويه.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما، وصول الطفل محمد عرفان بخيت محمد عامين ويقيم بناحية الشوكا دائرة المركز إلى مستشفى طما المركزى مصاباً " بإعياء شديد " وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى ادعاء تناول مادة كاوية، وبسؤال والدة المصاب المدعوة شيرين عبده على 32 ربة عاما منزل وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور بالمنزل تناول عن طريق الخطأ مادة كاوية معده لغسيل الملابس، نافية الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2084 جنح المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.