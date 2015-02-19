القبض على 4 من قيادات جماعة الإخوان بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

وكان قد تمكن ضباط الأمن الوطنى بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث من ضبط عدد ( 4 ) من قيادان تنظيم الإخوان الإرهابى وهم كل من " إبراهيم فؤاد فتح الله عبد الغفار " موظف بالوحدة المحلية لقرية واقد دائرة مركز كوم حمادة ومقيم بذات الناحية المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2917/2015 جنح المركز " تحريـــض عـــلى التظاهــــر وأعمــــال عـــنف "، وتحرر المحضر 41 أحوال المركز بتاريخه وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط " محمود عبده الجمل " فنى معمل بالإدارة الصحية بمطوبس ومقيم قبلى السكة الحديد دائرة مركز إدكو، " رمضان على خرابة " مدرس بالمعهد الأزهرى بإدكو ومقيم شارع البحر دائرة مركز إدكو، " فتح الله القلفاط " مدرس بمدرسة ادكو الثانوية الزراعية ومقيم شارع الجلاء دائرة مركز إدكو.