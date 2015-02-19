عامل بسوهاج يحطم رأس شقيقته بأسطوانة بوتاجاز بسبب الخلافات العائلية

تجرد عامل من كل مشاعر الإنسانية، وقام بالتعدى بالضرب على شقيقته باستخدام أسطوانة بوتاجاز، حيث هشم رأس شقيقته بسبب خلافات عائلية بينهما.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوفاة ربة منزل عقب تحطيم رأسها على يد شقيقها بناحية قرية قلفاو دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث، والرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد طلعت معاون أول مباحث المركز، مقتل رجبيه ح ع 45 عاما ربة منزل – وتقيم بذات الناحية.

وبمناظرة الجثة تبين أنها مسجاة على الأرض بصالة المنزل ومصابة "بكسور شديدة بعظام الرأس والجمجمة"، وبسؤال والدة المجنى عليها توحيدة ح ع 70 عاما ربة منزل، وتقيم بذات الناحية اتهمت شقيق المجنى عليها أحمد ح ع 38 عاما عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدى عليها بالضرب بأسطوانة بوتاجاز مما نتج عنه إصابتها التى أودت بحياتها، وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1077 إدارى المركز لسنة 2015 وتولت النيابة العامة التحقيق.