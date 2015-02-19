ضبط مزرعة لنبات الخشخاش بمساحة عشر أفدنة ونصف بجنوب سيناء

تمكنت قوات أمن جنوب سيناء صباح اليوم، الخميس، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية والقوات المسلحة، فى ضبط مزرعة خشاش على مساحة عشرة فدان نصف فى أقوى الضربات الأمنية الناجحة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء، وذلك وفقا للخطة الموضوعة مسبقا والتى من أهم عناصرها مكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم زراعة المواد المخدرة، خاصة نبات الخشخاش المخدر لما لها من تأثير سلبى على الأمن الاجتماعى، واستمرارا لتوجيهات اللواء سيد شفيق مساعد الوزير مدير مصلحة الأمن العام واللواء حاتم أمين مدير الأمن بتوجيه ضربات أمنية متلاحقة لضبط تلك الزراعات قبل ترويجها على متعاطيها باستهداف المدقات والوديان الجبلية.

فقد وردت معلومات العميد محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى بقيام بعض البدو بزراعة نبات الخشخاش المخدر بمنطقة وادى الصهو - أبوزنيمة دائرة قسم شرطة أبورديس.

وعلى الفور أمر اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء بإعداد حملة برئاسة العقيد محمد عوض رئيس فرع البحث الجنائى بخليج السويس، والرائد عمرو على رئيس مباحث قسم شرطة أبورديس، وعدد من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أبورديس وقوات الأمن وضباط من الأمن المركزى بالاشتراك مع القوات المسلحة، وعقب تقنين الإجراءات

أسفرت عن ضبط مزرعة لنبات الخشخاش المخدر بإجمالى مساحة (عشرة أفدنة ونصف)، وبتمشيط محيط المكان عثر على مخزن لنبات البانجو المخدر يزن حوالى طن، تم أخذ العينة اللازمة، وحرق وتدمير باقى المزرعة.

تم تحرير محضر، وأحاله إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.