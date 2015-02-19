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العليا للانتخابات: 5470 مُرشح لـ«النواب» حتى الآن و«النور» قدم 75 نائب بقوائمه

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العليا للانتخابات: 5470 مُرشح لـ«النواب» حتى الآن و«النور» قدم 75 نائب بقوائمه العليا للانتخابات: 5470 مُرشح لـ«النواب» حتى الآن و«النور» قدم 75 نائب بقوائمه

المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضي أيمن عباس، أن عدد طالبى الترشح حتى أمس الأربعاء 18 فبراير بلغ 5470 شخصًا منهم 5172 من الذكور و298 من الإناث.

وقالت اللجنة فى بيان لها أن حزب النوب قد قدم قائمته فى 3 قطاعات هى شرق الدلتا (15 مقعد)، وغرب الدلتا (15 مقعد) وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (45مقعد) بالإضافة إلى القوائم الاحتياطية.

جدير بالذكر أن باب تلقى طلبات الترشح سيغلق فى تمام الساعة 7 مساء اليوم 19 فبراير، ثم تعلن غدًا كشوف بأسماء المترشحين المقبولين فى النظام الفردى ونظام القوائم فى كل مقر للجنة المحافظة.

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