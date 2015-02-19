تنفيذ 48 حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من تنفيذ عدد 48 حكم وقرار قضائي وإداري بدائرة المديرية.

وفي قسم شرطة طهطا، تم تنفيذ 9 حكم وقرار قضائي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 347 إداري القسم لسنة 2015.

وفي مركز شرطة جرجا تم تأمين إزالة 24 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 701 إداري المركز لسنة 2015.

وفي مركز شرطة ساقلته، تم تأمين إزالة 14 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 428 إداري المركز لسنة 2015.

ولا تزال جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة.