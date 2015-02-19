حفرة تبتلع 11 شخصاً أثناء عملهم فى أحد الحقول بكوريا الشمالية

لقى 11 شخصا فى كوريا الشمالية مصرعهم بعد أن انشقت حفرة فجأة و ابتلعتهم أثناء عملهم فى أحد الحقول، وحسب تقرير إذاعة آسيا الحرة "فري آسيا" اليوم الخميس فإن هذا الحادث وقع مطلع فبراير الجارى.

وذكرت الإذاعة أن معظم القتلى من النساء واستندت فى تقريرها إلى مصدر للمعلومات داخل كوريا الشمالية التى تعتبر إحدى أكثر بلدان العالم عزلة عن العالم الخارجى كله، وذكرت الإذاعة أن الحادث وقع فى إقليم يانج جانج شمال كوريا الشمالية المتاخم للصين.

وكان النظام فى كوريا الشمالية قد حشد العمال في حملة يقوم بها النظام الشيوعى بقيادة كيم يونج أون كل عام "لتحسين التربة الحمضية"، وقالت الإذاعة إن موظفا بالإقليم المذكور أرجع الحادث إلى قصور في الإجراءات الأمنية وانتقد فى الوقت ذاته "المطالب المبالغ فيها" للسلطات المركزية.

وأشارت الإذاعة إلى وقوع حادث مشابه فى ديسمبر الماضى دون أن يتسبب في وقوع قتلى ونقلت عن مصدرها المحلي قوله إن المسؤولين كانوا يعلمون مدى خطورة أعمال حرث الأرض فى فصل الشتاء ولكنهم طالبوا المواطنين بأدائه بسبب نقص العمالة.

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