اليوم..ورشة للتطوير الحضرى حول فصل القمامة من المنبع فى الإسماعيلية

تنظم اليوم وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية ورشة عمل على مدار يومين، لنشر فكرة فصل القمامة من المنبع، وذلك لبدء اتخاذ إجراءات فعالة نحو التخلص من مشكلة القمامة والتى تؤرق الجميع، وتغطى على مظاهر الجمال بالمحافظة.

وقالت داليا عبد العظيم منسق المبادرة والتابعة للوزارة فى تصريحات صحفية اليوم، إن الإسماعيلية عانت كثيرا خلال الفترة الماضية نتيجة بعض المشكلات التى تسعى الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية لحل المشكلة من جذورها، خاصة مع إنشاء مصنع تدوير القمامة الجديد بمنطقة أبو بلح بتكلفة 11 مليون جنيه.

وأشارت داليا إلى أن الورشة التى تهدف إلى تعريف كافة الجهات المشاركة التنفيذية والمجتمع المدنى بأهمية فصل القمامة من المنبع وآليات التنفيذ كحل جذرى للقضاء على المشكلة من خلال مشاركة التنفيذين والجمعيات الأهلية المهتمة والأحياء ومدرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم والعاملين فى جهاز النظافة، للتوصل لصيغة تفاهم لبدء تفعيل الفكرة على مستوى المحافظة والتعرف على أهم الصعوبات والتى تواجه منظومة القمامة والخروج بتوصيات تسهم فى تفعيل المنظومة.