بالصور..مدير أمن سوهاج: أمنا تنفيذ 49 حكما وقرارا إداريا بساقلتة وطهطا

أكد اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة إلى تقديم المساعدة اللازمة فـى تنفيذ كافة الأحكام والقرارات القضائية والإدارية حفاظاً على هيبة الدولة، وتأكيداً لسيادة القانون، تمكنت قوات المديرية بقسم طهطا ومركز شرطة جرجا ومركز شرطة ساقلتة وقسم أول سوهاج من تأمين تنفيذ عدد "49" حكما وقرارا قضائيا وإداريا بدائرة المديرية، بإشرافنا واللواءات نواب المدير ومساعدى المدير لقطاعى الشمال والجنوب وفرقة الشرق.

ففى قسم شرطة طهطا تم تنفيذ عدد "9 " أحكام وقرارات قضائية، وتم تنفيذ عدد "1" قرار صادر من الإدارة العامة للرى تحرر عن ذلك المحضر رقم 347 إدارى القسم لسنة 2015.

وفى مركز شرطة جرجا تم تأمين إزالة عدد "24" حالة تعد على الأراضى الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 701 إدارى المركز لسنة 2015.

وفى مركز شرطة ساقلتة تم تأمين إزالة عدد "14" حالة تعد على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 428 إدارى المركز لسنة 2015.وبقسم شرطة أول سوهاج تم تنفيذ القرار الإدارى رقم 319 لسنة 2006 الصادر من حى غرب سوهاج بشأن إخلاء العقار رقم 3 "عمارة الإيواء" الكائنة بناحية نجع مصلح – دائرة القسم تحرر عن ذلك المحضر رقم 743 إدارى القسم لسنة 2015، وما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة.