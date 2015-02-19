من يخفي عورة الأحزاب؟ || بقلم شادى عيسى

قد يكون هذا السؤال صادم للبعض لكنه في الحقيقة بالنسبة لي هدف أرجو أن أساعد في تنفيذه يوم ما … لكن لماذا أعلن هذا الأمر الآن ؟

الإجابة هي ما نراه حاليا علي الساحة السياسية الحزبية، فلا أجد نهائيا حزبا يعلن عن نفسه في السوق المصرية السياسية، كل الأحزاب قديمها وجديدها لا يعرف ماذا سيفعل لو حصل علي الأغلبية او حتي الأكثرية في برلمان ٢٠١٥ ؟ وهذا أمر مؤكد لأن لو كان غير ذلك لكانوا أعلنوا من هو رئيس مجلس الوزراء الذي سيكون وبحكم القانون والدستور شريك فاعل وكامل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو من هو في شعبيته وقوة شخصيته ؟ بالطبع لم يخطر في بال أي رئيس حزب هذا الأمر نهائيا -وهذا مثال واحد فقط ولكنه مثال كاشف عورات هذه الاحزاب.

فالأحزاب حاليا مشغولة في اختيار نوابها سواء في القوائم او في الفردي وغير منشغلة نهائيا بفكرة ماذا لو حصلت علي الاغلبية فماذا سأفعل بها ؟ لانها مقتنعة أنها لن تحصل علي الأغلبية ولا الأكثرية فكل الهم منصب علي أن يكون اسم حزبي في البرلمان واملك هيئة برلمانية “يمكن ربنا ينصفني ويبقي عندي وزير بيئة حتي أو شباب ورياضة أهو وزير والسلام” .

الأحزاب كلها- هناك من يقول أن عددها ٨٣ أو أن عددها ٩٠ حزبا مع احترامي للإعداد- كم حزبا من هذه الأحزاب له ثقل علي أرض الواقع في مصر في الحقيقة لا يوجد ..لكن الحقيقة مرة آخري أن برلمان ٢٠١٥ هو من سيصنع الاحزاب علي ارض الواقع لكن العدد الذي سيدخل البرلمان من الاحزاب لن يتعدي عشرة احزاب وأرجوك أنسي قصة القائمة فكلها علي بعض بتصنيفتها -التي أرفضها- تمثل ١٢٠ مقعدا في البرلمان لكن انا اتكلم عن الاحزاب التي ستنجح في الفردي في انها لن تتخطي عشرة احزاب وان كان هناك من يقول عني متفائل بأن هناك عشرة احزاب سوف تنجح فهم يرون ان العدد سيكون اقل من رقمي كثيرا .

ما يبدو في الأفق السياسي البرلماني ان المستقلون هم سيكونوا الأكثرية في البرلمان وان حدث هذا ستكون مصر دخلت مرحلة الخطر الشديد لماذا؟ لأن نجاح المستقل وحصوله علي الأكثرية في البرلمان في مقاعد الفردي سيجعل كل واحد منهم يبحث عن مصلحة من انتخبه اي سيكون نائب دايرة وليس نائب أمة ومصر في هذه اللحظة لا تحتاج إلي نائب دايرة بل تحتاج إلي نائب أمة يبحث عن مصلحة امته بكل حواريها وشوارعها وقراها ومدنها ومراكزها ومحافظتها لان كل منطقة محتاجة تغيير جذري وسريع وفعال وإلا سوف نقف في منتصف عام ٢٠١٥ ونقول لأنفسنا مصر راحت مننا.

وهنا يجب أن نسأل هل يجب أن يكون النائب القادم نائب أمة ..أم نائب خدمات ؟ لأن الإجابة علي هذا السؤال هي التي ستضع مصر علي أول طريق النجاح أو أول خطوة في طريق الفشل الذريع لكن في الحقيقة مصر في حاجة إلي أن نعلن جميعا ماذا نحن نريد منها أولا لنعرف كيف ستقدنا مصر لما نريد

أول مايجب أن نفعله حاليا هو كشف عورات الاحزاب؛ ليعرف الكل من هو الحزب الذي بلا عورة ليكون هو الحزب الفائز بالبرلمان.