Marchesa و Michael Kors يبهرون نيويورك في اليوم السابع

مع وصولنا لليوم السابع من أيام أسبوع الموضة في نيويورك وإقترابنا من نهاية هذا الأسبوع المميز شهدنا أجمل العروض المقامة منها عرض المصمم مايكل كورس Michael Kors بتصاميمه العصرية الأنيق وتصاميم دار ماركيزا Marchesa التي بهرتنا بأجمل التصاميم لخريف وشتاء 2015 .

في عرض Michael Kors لفتتنا بساطة التصاميم وسهولة تنسيقها وارتدائها مع فخامة تفاصيلها ، فقد قدم المصمم بعض القطع الفردة المزينة بالفرو ، وأخرى زينت بتفاصيل براقة زادت من فخامتها . أما عرض دار Marchesa فقد قدم لنا أجمل فساتين السهرة المناسبة لإطلالات السجادة الحمراء بأسوب فخم ومميز . وقد لفتنا الحضور البارز للخيوط المنسدلة في العديد من التصاميم في هذه المجموعة مما يجعلنا نتنبأ بأنها ستكون أحد إتجاهات الموسم المقبل .

شاهدي معنا أجمل التصاميم من عروض اليوم السابع من أسبوع الموضة في نيويورك وأخبرينا برأيك