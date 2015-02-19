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مصدر:الصور المنتشرة لعناصر داعش تتحرك بحرية فى سيناء قديمة لعناصر قتلت

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مصدر:الصور المنتشرة لعناصر داعش تتحرك بحرية فى سيناء قديمة لعناصر قتلت مصدر:الصور المنتشرة لعناصر داعش تتحرك بحرية فى سيناء قديمة لعناصر قتلت
أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بشمال سيناء، أن الصور التى نشرها تنظيم بيت المقدس فى سيناء، والتى أعلنت فى وقت سابق عن تسمية نفسها اسم ولاية سيناء، ويظهر خلالها قيام عناصر تابعة له بالقيام باستعراضات عسكرية وتوزيع حلويات على أطفال، أنها صور قديمة تعود لمرحلة ما قبل خمسة أشهر مضت، وتظهر الصور وجه أحد المسلحين المعروفين ويدعى كمال علام والذى تشير المعلومات الأمنية أنه قتل فى شهر أكتوبر الماضى.

وأوضحت المصادر أن هذه الصور هدفها إظهار تواجد أعضاء التنظيم بين الأهالى، وهذا أمر غير صحيح.

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