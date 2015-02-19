مسيرة فى العاصمة الألمانية برلين حداداً على أرواح شهداء مصر فى ليبيا

ندد قداسة الأنبا دميان، الأسقف العام للكنائس القبطية، بالعمل الإرهابى الذى استهدف 21 قبطيا تم ذبحهم من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى بليبيا، مشيراً إلى المرارة والغضب الذى يشعر به أهالى الضحايا وشعب مصر بمختلف طوائفه.

وأضاف الأنبا دميان، فى تصريحات صحفية من برلين، أن المصريين والألمان وكل الرافضين لهذا العمل الوحشى سيشاركون فى مسيرة يتقدمها هو وأساقفة الكنائس القبطية فى ألمانيا، وسيقام قداس فى الثامنة صباحا بتوقيت برلين بمقر البيت المصرى فى مدينة "هوكستر" الألمانية يليه قداس بالكنيسة القبطية ببرلين على أرواح القتلى يعقبه مؤتمر صحفى، دعيت له وسائل الإعلام الألمانية والعربية.

>وأوضح أن فعاليات التأبين ستتواصل بخروج مسيرة حدادا على أرواح ضحايا الإرهاب فى ليبيا يتصدرها الأنبا دميان الأسقف العام للكنائس القبطية بألمانيا يتشارك معه أساقفة الكنائس القبطية بألمانيا ورجال الدين من مختلف الطوائف والجنسيات ومواطنين ألمان ومصريين، وتختتم الفاعليات بحفل تأبين بمقر السفارة المصرية بالعاصمة برلين.

وفى هذا الصدد صرح السفير محمد حجازى سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية، فى تصريحات صحفية، بأن مصاب المصريين جلل فى مقتل 21 قبطيا، مؤكدا أن السفارة المصرية تقيم حفل تأبين بمقر السفارة المصرية، مساء الجمعه، على أرواح الضحايا.

وأضاف السفير المصرى أن من أول من قام بتقديم واجب العزاء هو السفير الليبى بألمانيا كما تلقى العزاء من كل من سفراء عدة دول غربية، مثل سفراء "فرنسا وألمانيا واليونان"،بالإضافة إلى السفراء العرب بألمانيا والجامعة العربيه ومسئوليين بالحكومة الألمانية.

وأشار "حجازى" إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أرسلت برقية عزاء للرئيس عبدالفتاح السيسى، كما اتصل وزير الخارجية الألمانى شتاينماير بنظيره سامح شكرى كما أصدر شتاينماير بيانا رسميا ندد فيه بالعمل الذى وصف من قبل الحكومة الألمانية بأنه "وحشى وبربرى".

وأضاف السفير حجازى أن مصابنا جميعا واحد، ولابد من تضافر جهود المجتمع الدولى للتصدى للإرهاب ولابد لمصر أن تواجه الإرهاب انطلاقا من مبدأ حماية أمنها القومى والدفاع عن أرواح مواطنيها وحمايتهم فى الداخل والخارج.