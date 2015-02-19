ساويرس لـ«سفير قطر بالقاهرة»: «خليك في بلدك مرارتنا اتفقعت منكم»

طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس، بعدم عودة السفير القطري، الذي تم استدعاؤه للدوحة، مرة أخرى للقاهرة، لافتا إلى أنه شخص غير مرغوب فبه.

وقال عبر حسابه الشخصي على “تويتر”:” صباح الخير… يا ريت السيد المحترم سفير قطر اللي تم استدعاؤه إلى الدوحة.. يخليه هناك وميرجعش.. مش هيوحشنا.. مرارتنا اتفقعت خلاص منكم!”.

يذكر أن قطر قامت باستدعاء سفيرها في القاهرة حمد سيف بوعينين؛ للتشاور على خلفية اتهام السفير طارق عادل مندوب مصر في الجامعة العربية لـ “الدوحة” بدعم الإرهاب.