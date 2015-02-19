دراسة أمريكية: لقاح الأنفلونزا العادية يحمى من فيروس "H7N9" القاتل

كشفت دراسة جديدة أن لقاحات الأنفلونزا الموسمية تؤدى إلى حماية جهاز المناعة ضد فيروس “H7N9” الذى يسمى فيروس انفلونزا الطيور القاتل.

ولاحظ الباحثون أن هذه السلالة من انفلونزا الطيور التى ظهرت فى الصين فى عام 2013، قتلت ما يقرب من ثلث الأشخاص المصابين بها.

وقال الباحث باتريك ويلسون، أستاذ مساعد فى الطب فى جامعة شيكاغو، إن هناك أدلة واضحة على أن الاستجابة المناعية الطبيعية لتطعيم ضد الانفلونزا توفر حماية ضد سلالات خطيرة وفريدة من نوعها للغاية من الإنفلونزا مثل “H7N9”.

وأشار ويلسون إلى أننا بحاجة إلى تطوير طرق هذه الاستجابة واستغلالها. وأكد الباحثون أن هناك ثلاثة من الأجسام المضادة ظهرت عند الحقن بلقاح الأنفلونزا الموسمية ضد فيروس انفلونزا الطيور “H7N9”، وفقا للدراسة التى نشرت مؤخراً فى عدد فبراير بمجلة التجارب السريرية.

وأضاف ويلسون أن هذ الدراسة تجعلنا نستغل هذه الاستجابة على نطاق أوسع لصنع لقاحات أو علاجات أخرى تقدم حماية واسعة ضد سلالات الأنفلونزا.

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