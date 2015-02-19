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حملات توعية لمواجهة أنفلونزا الطيور بدمياط

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حملات توعية لمواجهة أنفلونزا الطيور بدمياط حملات توعية لمواجهة أنفلونزا الطيور بدمياط
شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر محافظة دمياط برئاسة حازم حواس رئيس المدينة وناصر المنزلاوى نائب رئيس المدينة ومحمود عجوة وأعضاء المتابعة الميدانية حملة بالمدينة، لإزالة عشش تربية الطيور فى إطار خطة المحافظة لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٤ عشش بشارع ٥١؛ وشارع ١٠١ وكذلك تم المرور على محلات الطيور بالمدينة والتنبية عليهم بالالتزام بالتعليمات، وتقوم الوحدة بإصدار قرار غلق إدارى للمحلات غير المرخصة.

من ناحية أخرى نفذت هيئة التأمين الصحى بدمياط حملة توعية بعدد من مدارس المحافظة لتوعية المعلمين وطلاب المدارس بمرض أنفلونزا الطيور وكيفية اكتشافه ومواجهته.
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