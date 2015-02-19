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مصدر قضائى: 259 مرشحا تقدموا بطلبات الترشح لمحكمة بنها الابتدائية

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مصدر قضائى: 259 مرشحا تقدموا بطلبات الترشح لمحكمة بنها الابتدائية مصدر قضائى: 259 مرشحا تقدموا بطلبات الترشح لمحكمة بنها الابتدائية
كشف مصدر قضائى عن عدد المرشحين المحتملين للانتخابات البرلمانية القادمة والذين تقدموا بأوراق ترشحهم للجنة العليا لتلقى الطلبات بمحكمة بنها الابتدائية بمحافظة القليوبية وبلغ عددهم 259 مرشحا.

وقال المصدر القضائى إن عدد المرشحين للأحزاب المختلفة لم يتخط الـ45 مرشحا ممثلين عن أحزاب المؤتمر والوفد وحماة الوطن ومستقبل وطن، فيما كان الأكثر حضورا هم رموز الحزب الوطنى المنحل والمرشحين السابقين الذين تقدموا بطلبات لخوض انتخابات البرلمان.

فى سياق متصل قال الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية فى بيان صحفى إن إجمالى عدد المرشحى المحتملين للبرلمان الذين تم توقيع الكشف الطبى عليهم حتى انتهاء العمل مساء أمس الأربعاء بلغ 302 مرشحا وخاصة بعد مد فترة التقدم للترشح يومين.

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