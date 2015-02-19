نجاة سائق شاحنة من حادث خطير على شارع " يبسة العابر"

فقد فجر الامس سائق شاحنة عربي الجنسية السيطرة على شاحنته اثناء اقترابه من دوار سكمكم بالفجيرة ، ونجم عن الحادث انحراف مفاجئ واصطدام بعامود الإنارة وانقلاب الشاحنة المحملة بحمولة ثقيلة من الحجارة الصغيرة، لتستقر وسط الدوار ، بعد ان تعرضت لأضرار جسيمة وسقوط حمولتها في الشارع.

واشار مصدر امني بشرطة الفجيرة ان غرفة العمليات تلقت بلاغا في الساعة 5 والنصف فجر الامس عن وقوع حادث تدهور شاحنة في ضاحية سكمكم ، وعليه هرعت سيارات الشرطة والإنقاذ والإسعاف الى موقع الحادث ، وتم اخراج المصاب " من الجنسية المصرية" البالغ من العمر 34 عاما من داخل الشاحنة ، الذي تبين تعرضه لإصابات متعددة في مختلف أنحاء جسمه جراء حادث الاصطدام والتدهور ، وعلى الفور تم نقله الى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج اللازم.

أرجعت الشرطة سبب الحادث الى تفاجأ السائق وهو مسرع بالشارع الجديد الذي تم افتتاحه قبل يومين " يبسه العابر" الخاص بالشاحنات، مما افقده السيطرة لينحرف فجأة عن مساره مصطدما بعامود الإنارة ، ادى الى تدهور الشاحنة وتناثر حمولتها في كل مكان .

وقامت آليات البلدية وعمال التنظيف بالتحرك للمكان لإزاحة الحجارة من الشارع وتنظيفه.