بروفيسور أمريكي يتعرف على مستجدات كلية الإعلام بجامعة الملك سعود

زار أستاذ العلاقات العامة في جامعة سان دييغو في كاليفورنيا بأمريكا البروفيسور الأمريكي دان ستاك كلية الإعلام والاتصال بجامعة الملك سعود، رافقه عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام الدكتور علي العنزي ومشعل الوعيل وعدد من موظفي العلاقات العامة والإعلام.

وكان في استقبالهم عميد كلية الإعلام والاتصال الدكتور عبدالله بن محمد الرفاعي المشرف العام على صحيفة مرآة الجامعة، ووكيل الكلية الدكتور إبراهيم السعيد، ووكيل الكلية للدارسات العليا الدكتور حمد الموسى، ووكيل الكلية للتطوير والجودة الدكتور محمد الصبيحي، ورؤساء الأقسام في الكلية.

وشملت الزيارة أقسام كلية الإعلام والاتصال الستة (قسم العلاقات العامة، وقسم الصحافة والنشر الإلكتروني، وقسم الإعلام المتخصص، وقسم الإذاعة والتلفزيون والفيلم، وقسم الإعلان والاتصال التسويقي، وقسم الجرافيكس والوسائط المتعددة).

كما زار البروفيسور دان ستاك صحيفة مرآة الجامعة التي يصدرها طلاب كلية الإعلام والاتصال، وكان في استقباله رئيس تحرير الصحيفة علي الشثري، واطلع على شرح مفصل عن أبرز إصدارات الصحيفة وأعمالها، والتقى البروفيسور دان استاك الطلاب المتدربين في الصحيفة، وأبدى إعجابه بما تقدمه الصحيفة من تدريب وتأهيل لطلاب الكلية خصوصاً في مجال الكتابة الصحافية والإخراج الصحفي.

وقام أستاذ العلاقات العامة في جامعة سان دييغو بزيارة الأستديو التلفزيوني والإذاعي المخصص لطلاب كلية الإعلام والاتصال بالكلية، واطلع على ما يقدمه الأستديو الإذاعي والتلفزيوني من إنتاج وإخراج وتصوير البرامج التعليمية والتربوية لطلاب قسم الإذاعة والتلفزيون والفيلم.

وتهدف الزيارة إلى معرفة آخر مستجدات التدريس أو التخصص الجامعي في كليات الإعلام بالمملكة، وجرى خلالها مناقشة أوجه التعاون ما بين جامعة سان دييغو في كاليفورنيا والجامعة ممثلة بكلية الإعلام والاتصال وخصوصا ما يتعلق بقسم العلاقات العامة.

وفي ختام الزيارة قدم عميد كلية الإعلام والاتصال هدية تذكارية بهذه المناسبة للبروفيسور دان ستاك. كما قدم البروفيسور دان ستاك شكره وتقديره لعميد كلية الإعلام والاتصال وجميع العاملين في الكلية من الأساتذة والمحاضرين والمعيدين.