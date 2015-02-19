لجنة «مناسبات القطيف» تطلع أمين الشرقية على أعمالها

أكد محافظ القطيف أهمية المهرجانات التي تقام في محافظة القطيف ودعم أمانة المنطقة الشرقية لها، وذلك أثناء زيارته أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير يرافقه وفد من مسؤولي محافظة القطيف ضم رئيس لجنه المناسبات العامة بمحافظة القطيف المحافظ خالد الصفيان، ورئيس بلدية المحافظة المهندس زياد مغربل، وأعضاء اللجنة كل من مدير شرطة المحافظة العميد عبدالله القريش، وعضو مجلس المنطقة الشرقية محمد الدعلوج، ومدير مكتب المحافظ سكرتير اللجنة وليد الصياح، وعدد من اعضاء اللجنة.

واستعرض الصفيان أبرز المهرجانات والفعاليات التي تشهدها القطيف على مدار العام، وأبرز الأنشطة فيها، فيما أشاد المهندس الجبير بالمستوى الذي تشهده مهرجانات القطيف، مؤكدا أنها باتت تشهد اقبالا كبيرا من الزوار، اضافة الى انتشارها، وقال: "إن أمانة المنطقة الشرقية تدعم وتقف بجانب هذه المهرجانات، سعيا لتحقيق الاهداف المنشودة، والعمل على تطويرها بما يتناسب مع مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا، مؤكدا أن الأمانة أطلعت من خلال الزيارات مؤخرا على عدد من المهرجانات التي شهدتها القطيف، الأمر الذي ثمنه المحافظ وأعضاء لجنة المناسبات.

وقال مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان ل"الرياض": إنه تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الطرفين وسبل تعزيزها إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتفعيل التنسيق بين الجانبين لما فيه المصلحة العامة ودور الأمانة في هذا الجانب.

يشار إلى أن أعضاء اللجنة قدموا إلى أمين المنطقة الشرقية ألبوما تذكاريا يحتوي على بعض الصور لكافة المهرجانات والمناسبات التي اقيمت مؤخرا بالمحافظة.